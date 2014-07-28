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Жесткое ДТП в Уссурийске: люди оказались зажаты в машине

Жесткое ДТП в Уссурийске: люди оказались зажаты в машине

Источник фото: Стопкадр из видео

Серьезное ДТП произошло 31 мая на улице Некрасова в Уссурийске. Люди оказались зажаты в кабине грузовика, - сообщает "Вести: Приморье".

Неравнодушные приморцы устремились на помощь пострадавшим.

На видео несколько мужчин, оказавшихся на месте происшествия, пытаются вручную отогнуть искареженный металл, чтобы освободить водителя и пассажира. 

Подробности происшествия устанавливаются.

 

Видео - dps_ussk

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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