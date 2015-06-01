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Приморцы наблюдали за охотой змеи на лягушку
Жители поселка Хасан наблюдали за охотой змеи на лягушку, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на телеграм-канал Dps_vl125.
"Жабе не позавидуешь, конечно", - комментирует автор видео.
По окрасу рептилия похожа на тигрового ужа. Это условно-ядовитая змея, широко распространённая по всему Приморью. Застигнутый врасплох, уж поднимает голову и раздувает капюшон, словно кобра.
Видео - Dps_vl125
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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