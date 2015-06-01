Новости Общество Видео Происшествия
Сегодня, 17:32

Приморцы наблюдали за охотой змеи на лягушку

Приморцы наблюдали за охотой змеи на лягушку

Источник фото: Dps_vl125

Жители поселка Хасан наблюдали за охотой змеи на лягушку, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на телеграм-канал Dps_vl125.

"Жабе не позавидуешь, конечно", - комментирует автор видео.

По окрасу рептилия похожа на тигрового ужа. Это условно-ядовитая змея, широко распространённая по всему Приморью. Застигнутый врасплох, уж поднимает голову и раздувает капюшон, словно кобра.

 

Видео - Dps_vl125

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме