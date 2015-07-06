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Владивостокский фуникулер закрывается на профилактику

Владивостокский фуникулер закрывается на профилактику

Источник фото: Администрация города Владивостока

В понедельник, 1 июня, фуникулёр во Владивостоке закроется на профилактику.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, фуникулер будет закрыт на проведение ежегодного технического освидетельствования рельсового пути, механизмов и электрооборудования. Его открытие планируется в начале июля.

Ранее здесь провели косметический ремонт фасада нижней станции и ремонт железобетонных опор.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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