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Владивостокский фуникулер закрывается на профилактику
В понедельник, 1 июня, фуникулёр во Владивостоке закроется на профилактику.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, фуникулер будет закрыт на проведение ежегодного технического освидетельствования рельсового пути, механизмов и электрооборудования. Его открытие планируется в начале июля.
Ранее здесь провели косметический ремонт фасада нижней станции и ремонт железобетонных опор.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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