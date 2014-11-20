Завершаются ремонтные работы на фуникулёре Владивостока

В завершающую стадию перешли ремонтные работы на фуникулёре Владивостока. Сегодня здесь трудятся представители трех подрядных организаций и ОАО «Электрический транспорт». Все работы на объекте планируется завершить до 30 июня, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Ремонт городского подъемника начался в первый день лета. В этом году он считается расширенным – здесь уже отремонтировали фасады верхней и нижней станций, вагоны, провели профилактический ремонт двигателя, а также заменили стальной трос.

«Прежний отработал 10 лет и, хотя был в прекрасном состоянии, требовал по техническим нормам замены, – рассказала начальник фуникулёра Светлана Латышева. – Новый доставили из Волгограда, он изготовлен на заводе «Северсталь». Надежный, прочный. Уверена, прослужит долго и не подведет».

Сегодня работы кипят на нижней станции фуникулера – здесь завершается ремонт двух подпорных стен.

«Долгое время стены разрушались, и в этом году найдены средства на их реконструкцию, – говорит Светлана Латышева. – Подрядная организация укрепила оба объекта, выровняла поверхности и готовит их к покраске».

В числе важных этапов работ – ремонт машинного зала, железобетонных опор и рельсового пути.

«Меняем на фуникулере пришедшие в негодность шпалы и шестиметровые брусья, которые лежат на эстакаде, – рассказал представитель подрядной организации Сергей Липовский. – Также производим замену креплений, регулировку ширины колеи, высоту рельсов и другие работы, которые очень важны для такого сооружения».

Средства на ремонт фуникулера выделены из городского бюджета.

После завершения всех ремонтных работ разрешение на эксплуатацию подъемника должен выдать Ростехнадзор.

Планируется, что обновленный фуникулер распахнет свои двери 1 июля.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]