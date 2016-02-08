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Крыса напала на жительницу дома по улице Русской

Крыса напала на жительницу дома по улице Русской

Источник фото: pixabay.com

Жительница одного из домов на Русской улице обратилась в травмпункт за медицинской помощью с ранами рук. Причиной случившегося стали крысиные укусы, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на dv.kp.ru.

Как рассказала сама 63-летняя горожанка, утром она решила покормить гуляющих во дворе своего дома кошек. Для этого она решила поставить тарелку с едой возле подвала, но когда пенсионерка попыталась это сделать, ее неожиданно укусила выскочившая из темноты крыса.

Шокированная горожанка быстро пришла домой, обработала раны дезинфицирующим раствором и обратилась за помощью в медицинское учреждение. После оказания необходимой помощи женщина была направлена под наблюдение в больницу.

По факту нападения подвальной крысы проводится проверка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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