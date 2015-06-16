«Приморье. Уроки краеведения»: История владивостокского фуникулёра





"Учитывая, что вы ремонтируете фуникулер, вам пообещали право бесплатного проезда?! Пока нет еще, я сам только один раз в нем прокатился и все. Мне 34 года и за это время я только один раз на нем катался. Этот исторический момент 4 дня назад случился". На фуникулере нынче строительный аврал. Работа кипит и внизу, и вверху. Такого масштабного ремонта здесь давно не было. Монтажники-высотники в буквальном смысле гроздьями свисают с крыш обеих станций.

Роман Куприн, мастер строительной компании: "С 18 лет висим. Изначально страшно было, но ко всему люди привыкают, сами понимаете. Боязни высоты нет. Кровля была в плачевном состоянии, починили и идем вперед сроков. Ощущения как обычно, работа у нас такая, каждый день одно и тоже".

Николай Кутищев, монтажник-высотник: "Сколько литров краски вы на себя вылили за весь период ремонта!? - Не знаю даже, ну банка точно. Это потом выкидывается и другая роба надевается. На один объект одна роба. Есть виды хорошие, успеваем их снимать пока красим. ЗК Объем работ предстоит внушительный".

Под эстакадой строители приступили к укреплению бетонных опор. А их здесь, кстати, много. Следующий этап масштабной «капиталки» на фуникулере начнется 1 июня, когда он закроется для пассажиров. Инженеры приступят к профилактике внутреннего оборудования. Александр Захарин, машинист фуникулера: "Говорят ваша профессия в нашей стране должна вноситься в Красную книгу уникальных профессий!? Что вы думаете по этому поводу!? - Ну, может не в Красную, люди меняются, уходят и приходят, но набрать можно. Но профессия да, редкая и интересная, интересно себя ощущать в этом статусе".

Всего 183 метра путей между станциями да и перепад высот не сказать, что внушительный — всего 66,5 метров. История владивостокского горнорельсового чуда началась в 50-е. Максим Каленник: "Строили фуникулер по прямому поручению Никиты Хрущева. Еще в 54-м, за пять лет до начала его строительства, он предложил, ни много ни мало Президиуму ЦК КПСС, построить во Владивостоке две фуникулерных эстакады. Уже через месяц Совет министров СССР утвердил это поручение в Генеральный план строительства Большого Владивостока". Елена Маслова, контроллер фуникулера: "Вы сколько лет вверх-вниз, вверх-вниз!? Три года в ноябре. Это работа для души". Надежда Титова, контроллер фуникулера: "35 лет отработала в ТТУ, десять лет была водителем трамвая, потом меня выбрали бригадиром приморской молодежной бригады. Потом пошла на пенсию и работала немного контроллером. А сейчас на фуникулере".

На просторах бывшего Союза когда-то вверх-вниз бегали 6 фуникулеров. Но остались только в Киеве, литовском Каунасе и в Баку. Это громоздкое оборудование на верхней станции стоит здесь с первого дня работы владивостокского фуникулера. Его делали в городе Сталин, который потом переименовали в Донецк. Вес установки 4 тонны. Александр Захарин 26 лет здесь работает и знает каждый винтик. Александр Захарин, машинист фуникулера: "Техника, как говорят, любит всегда ласку. И наш фуникулер ничем от этого не отличается. Как мы к нему так и он к нам. У него добрая душа, столько лет возить пассажиров и не один раз объехать вокруг Земли по экватору если взять расстояние, то это наверное чего-то стоит. Оборудование это шахтное, оно адаптированное, горизонтально установленное. Таким оборудованием клети поднимают на шахтах".

И вновь вернемся в прошлое. Принятый план возведения Большого Владивостока, с предусмотренными в нем фуникулерами, постепенно воплощался в жизнь. На южном склоне сопки Орлиное Гнездо приступили к расчистке местности и сносу старых бараков. Максим Каленник: "Но стройка никак не начиналась. Много времени потратили на проектирование, согласование. В общем, запрягали очень долго, но 4 октября 59-го в три часа дня самолет Ил-18 доставил Никиту Сергеевича Хрущева во Владивосток".

После торжественной встречи, проезда по городу и а общегородского митинга Никита Сергеевич устроил разбор полетов. Он посчитал, что слишком медленно выполнялось его поручение по превращению города в советский Сан-Франциско. За промедление с фуникулерами властям тоже досталось.

Елена Маслова, контроллер фуникулера: "А вот некоторые говорят, что скучно?! Нет, я читаю детективы, Донцову. Даже директор рада, что мы стали читать. Люди едут со всего мира. И каждый рассказывает какую-то историю. Недавно ехал дедушка, он был последний раз на открытии фуникулера, 58 лет назад. А вчера женщина ехала, 50 лет назад была. Местные жители и иногда ,наверное, это стыдно, потому что местные жители. Есть даже поговорка, что если бы были во Владивостоке и не проехали на фуникулере, то вы не были во Владивостоке". Надежда Титова, контроллер фуникулера: "А работа сниться?! Конечно! Вот посмотрите какая красота, вот это и сниться. Чтобы опаздывала на работу никогда такое не сниться, за 35 лет ни разу не опоздала. - А я опаздывал! Ну и что, у каждого своя жизнь!"

Возводили владивостокское чудо методом народной стройки. Десяток городских предприятий и заводов делегировал на объект своих каменщиков, плотников, бетонщиков и так далее. Сложнее всего было пригвоздить верхнюю станцию к краю пропасти. Опоры дались тоже непросто. Кстати, железобетонные балки делали по спецзаказу, ведь их концы должны быть под строго высчитанными углами наклона. А таких советская промышленность не производила. Запустить фуникулер хотели в весенний праздник мира и труда, но, слегка опоздали. Пятого мая 62-го в торжественной обстановке, после праздничного митинга, два вагончика Ленинградского производства отправились навстречу друг-другу по южному склону сопки Орлиное Гнездо. ЗК Под углом наклона 20 градусов вагончики курсируют сверху вниз и обратно со скоростью полтора метра в секунду. Кстати все каждого из них- 8 тонн. Эти прочные стальные канаты делают в Волгограде и по предписанию Ростехнадзора меняют их каждые десять лет, хотя за это время они расходуют не более 20% своего ресурса.

Елена Маслова, контроллер фуникулера: Очень много, причем, наверное, процентов 30 местных жителей не было на фуникулере и не знают, что это такое. - Как выдумаете, фуникулер что-нибудь сниться?! - Вот сейчас он трещит, слышите?! Это он разговаривает с нами, он действительно живой. Он о жизни говорит, о красоте, мне он сниться, я его люблю, поэтому и сниться. СХ Александр Захарин, машинист фуникулера: Это называется производственные кошмары, это было. Например, когда во сне два вагончика оказываются на одной станции и надо думать, как их теперь разводить. Елена Маслова, контроллер фуникулера: А для вас есть разница, в каком вагончике работать?! Они как-то у вас различаются, правый или левый, первый или второй!? - Нет, они одинаковые.

Настоящих фуникулеров, не путать с канатными дорогами или лифтами, в мире не так уж и много. В основном это исторические города Европы. Но в Южной Америке, в чилийском Вальпараисо их полтора десятка. И это мировой рекорд. Владивостокскому фуникулеру уже 58 лет. И в России он единственный в своем роде. И очень жаль, что в далеком 59-м году, когда Никита Сергеевич Хрущев прилетел во Владивосток и устроил здесь большой нагоняй, он забыл проконтролировать строительство второй линии горного трамвайчика. Её планировали запустить к 65-му. Семьсотметровая эстакада должна была соединить сквер на остановке Гайдамак с Нагорным парком. ЗК Восемь рейсов в час на каждый из вагончиков, с семи утра до 8 вечера. Но с 1 июня фуникулер на капитальном ремонте. Прокатиться вновь на этом чуде техники можно будет через месяц, когда Владивостоку исполниться 160.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]