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Вчера, 20:02

Авария оставила без электричества центр Владивостока

Авария оставила без электричества центр Владивостока

Источник фото: pixabay.com

В городе опять энергоавария. Без электричества остались центральные кварталы, сообщают «Вести:Приморье». Оперативные дежурные службы 236-03-87 и  222-38-75 скидают телефонные звонки, общаются неохотно и больше ничего не объясняют.  Дозвониться до аварийной службы электросетей Центрального района по телефону 245-72-17 в принципе невозможно.

В ВПЭС подтвердили, что энергоавария произошла на  Уткинской в 19:30. Отключение от электроэнергии произошло на улицах Пологая, Комарова, Уткинская и Уборевича.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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