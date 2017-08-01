Вчера, 20:02
Авария оставила без электричества центр Владивостока
В городе опять энергоавария. Без электричества остались центральные кварталы, сообщают «Вести:Приморье». Оперативные дежурные службы 236-03-87 и 222-38-75 скидают телефонные звонки, общаются неохотно и больше ничего не объясняют. Дозвониться до аварийной службы электросетей Центрального района по телефону 245-72-17 в принципе невозможно.
В ВПЭС подтвердили, что энергоавария произошла на Уткинской в 19:30. Отключение от электроэнергии произошло на улицах Пологая, Комарова, Уткинская и Уборевича.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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