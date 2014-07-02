Covid-19 «выбрасывает» за борт: смерти, голодовки и беспорядки – на круизных лайнерах

Туризм оказался одной из главных жертв коронавируса. Прибыльная отрасль фактически умерла. И в первую очередь пандемия катком прошлась по процветающему бизнесу морских круизов. Последние их участники натерпелись таких ужасов, что не скоро вернутся в каюты по собственной воле, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на «Круиз-инфо».

А многие и вовсе не смогут, потому что Covid-19 их убил. Как и некоторых особо ранимых членов экипажей круизных судов.

Несколько смертей, голодовки и беспорядки на борту круизных лайнеров вызвали серьёзную обеспокоенность. Налицо ухудшение психического здоровья персонала, находящегося на борту кораблей, которые всё ещё болтаются в море. Об этом пишет Guardian.

Около 100 000 членов экипажей сегодня оказались заблокированными на своих судах. Многие из них провели больше месяца в каютах, не имея возможности выйти, почти все потеряли работу, поскольку о возобновлении круизов в ближайшие месяцы и даже годы говорить не приходится.

В минувшее воскресенье близ порта Роттердам в Нидерландах произошла трагедия: за борт выбросилась 39-летняя женщина, член экипажа судна Regal Princess, входящего в состав корпорации Carnival.

У побережья Майами 15 экипажей судов Royal Caribbean объявили голодовку. Всего в водах США болтаются около 100 круизных лайнеров с 70 000 членов экипажа. Власти не разрешают им сойти на берег.

На Филиппинах в заливе Манилы находятся более 20 круизных лайнеров, на борту которых заперто около 5300 человек, ожидающих разрешения попасть на землю.

В немецком порту Куксхафен произошли беспорядки на борту Mein Schiff 3. Почти 3000 членов экипажа с нескольких кораблей были собраны на борту этого лайнера в ожидании репатриации в разные страны. Однако им сказали, что придётся остаться на судне после того, как девять человек заболели Covid-19.

Профессор Энн Кринг, декан факультет психологии в Калифорнийском университете в Беркли, говорит, что длительная неопределённость и отсутствие контроля, с которым сталкиваются экипажи, представляют собой «ужасающую» ситуацию, которая может вызвать у любого беспокойство. «Они застряли, у них нет информации, они не знают, болеет ли человек в соседней комнате, заболеют ли они или когда-нибудь вернутся домой», – сказала госпожа Кринг, отметив, что члены экипажа обеспокоены потерей рабочих мест и финансовой неопределённостью. «Подвешенность, в которой они находятся, не только вызывает беспокойство, но и может привести к травме в долгосрочной перспективе», – добавила Энн Кринг.

Перспективы самой отрасли организации морских круизов сегодня не менее мрачны. Мало кому захочется за немалые деньги попасть в комфортабельный передвижной лазарет или даже морг. Возродятся ли круизы, сегодня не берётся прогнозировать ни один профессионал.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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