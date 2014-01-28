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Новые трехзначные коды регионов появятся на транспортных средствах

Новые трехзначные коды регионов появятся на транспортных средствах

ГИБДД сможет присваивать транспортным средствам номера с новыми трехзначными кодами регионов, сообщают «Вести:Приморье».

По данным «Коммерсанта», МВД уже внесло соответствующие изменения в ведомственный приказ.

Согласно новым правилам, номера на госзнаках теперь могут начинаться с цифр от единицы до девяти. До этого в начале кода использовались только цифры один и семь.

По оценкам экспертов, первыми с изменениями столкнутся жители столицы.

Мера уже вызвала резонанс в Свердловской области, которой может выпасть код 666. В местном ГИБДД прокомментировали, что не планируют использовать "шестерки" в обозримом будущем.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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