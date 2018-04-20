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В Приморье ребенка спасли из гаража-ловушки

В Приморье ребенка спасли из гаража-ловушки

Источник фото: СуперОмск

«Ребенок 6 лет вместе с дедушкой пошел в гараж за велосипедом и когда мальчик один находился внутри замок захлопнулся», - такое сообщение поступило в Находкинский поисково-спасательный отряд - филиал ДВРПСО МЧС России.

Для оказания помощи выехала дежурная смена спасателей. Открыть замок оказалось невозможным. Пришлось использовать бензорез.  Спасатели срезали замок, вызволили ребенка из гаражной «ловушки».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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