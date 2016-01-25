Сегодня, 08:55
Осторожно, гады!: владивостокцев предупреждают об опасности
Лесные гады повылазили греться на солнышке во Владивостоке. Рептилий замечают в самых людных местах. Например, 2 июня змея заползла под скамейку в парке Высоцкого возле театра имени Горького, где всегда гуляет много горожан. в их числе дети.
"Смотрите за своими детишками, что-то в разных точках Владивостока змеюки повылазили, активничают.
Они то не опасны, но кусануть могут, будет больно и долго заживать", - предупреждает житель Владивостока.
Ранее "Вести: Приморье" сообщали о случае в поселке Хасан, где местные жители наблюдали за охотой змеи на лягушку. Тоже зрелище не для слабонервных.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Комментировать: