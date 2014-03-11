Почти полмиллиона приморцев обеспечили бесплатными лекарственными препаратами

С начала года 1,3 миллиарда рублей направлено на закупку лекарственных препаратов и вакцины в Приморье. В их числе – препараты, которые ранее жителям края приходилось приобретать самостоятельно.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Приморского края, воспользоваться правом и получить жизненно важные лекарственные препараты, а также сделать сезонные и обязательные прививки смогли почти полмиллиона жителей региона.

«Среди традиционных приобретений – жизненно важные лекарственные препараты для 80 тысяч краевых и федеральных льготников Приморья. На закупку лекарств для этой категории направлено уже почти 300 миллионов рублей», – сообщила заместитель министра Оксана Соловьева.

Она подчеркнула, что в этом году немалые средства направлены на вакцины и иммуноглобулины.

«Впервые приобретен иммуноглобулин для беременных с отрицательным резус-фактором – почти 2400 доз. Этот препарат способствует профилактике резус-конфликтов и гемолитической болезни новорожденных», – сообщили в ведомстве, отметив, что ранее пациентки приобретали препарат, стоимость которого доходит до 5 тысяч рублей, самостоятельно.

Также в числе новинок – препараты для пациентов, перенесших инсульты. Лекарства приобретаются по программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение». Уже приобретено около двух десятков наименований различных лекарственных средств для лиц с сердечно-сосудистыми патологиями на общую сумму 49,1 миллиона рублей.

Большой объем финансовых средств направлен на вакцинопрофилактику – более 150 миллионов рублей.

«Это профилактика пневмококковой инфекции, энцефалита, менингококковой инфекции, гепатита. Все вакцины направлены в муниципальные образования», – сообщила заведующая краевым центром вакцинопрофилактики Евгения Воробьева.

Специалист подчеркнула, что сейчас в Приморье поступила очередная партия противоклещевого иммуноглобулина, которая распределяется по территории края.

«На подходе еще около 1500 доз», – сообщила Евгения Воробьева.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]