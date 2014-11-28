Первый на Дальнем Востоке завод по производству OSB-плит заработал в Спасске-Дальнем. Компания «DNS-Лес» - резидент свободного порта Владивосток – завершила строительство предприятия.

Торжественная церемония запуска завода. Для компаний строительной отрасли всего Дальнего Востока открытие предприятия - важное событие, в России OSB-плиты раньше производили только за Уралом, а теперь столь необходимое производство появилось в ДФО, точнее в Спасске-Дальнем.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: «Надеюсь, что предприятие в дальнейшем будет использовать такие же технологии и расширять ассортимент выпускаемой продукции. Ну, и, кроме этого, будет участвовать в конкурсах на отвод лесных участков, чтобы удешевить стоимость сырья, с тем, чтобы создать еще один участок и создать уже предприятие замкнутого цикла».

Работают здесь уже 76 человек. Предприятие - одно из основных работодателей для жителей Спасска-Дальнего. К концу 2020 года с выходом на полную производственную мощность завода, штат увеличат до 115 человек.

Евгения Клепикова, корреспондент: «Ориентированно-стружечная плита, сокращенно ОСП, каждый лист состоит из 3-4 слоев, каждый слой, в свою очередь, предназначенный для склеивания, состоит из тонких щепок и стружки. Каждое бревно на этом заводе проходит 16 ступеней обработки, на выходе плиты выглядят вот так».

60 000 м3 продукции в год - такой объем позволит обеспечить OSB-плитами весь Дальний Восток и Сибирь. Строительные компании избегут временных и финансовых трат на доставку материала из центральной России. OSB-плиты - более экономичный и главное экологичный аналог фанеры.

Никита Тимоходцев, директор ООО «DNS-Лес»: «У нас на текущий момент заключено 20 контрактов, как домостроительные, так и крупные торговые сети, торгующие строительными материалами. Такие как "Леруа Мерлен", "Технониколь", ну и прочие. По плану рассчитываем на то, что порядка 40 процентов плит пойдет в страны АТР».

В перспективе предприятие будет развивать собственное направление лесозаготовки, в этом нужна поддержка краевых властей, пока же компания сырье закупает.

Дмитрий Алексеев, Президент группы компаний DNS: «Такое производство, оно тяготеет к постреализации. Вообще Спасск - это город индустриальный, строительный. Здесь еще с Советских времен все эти заводские, которые сейчас не используются. И потенциально, мы могли бы большой кластер деревообработки сделать здесь».

Группа компаний DNS уже реализовала три инвестиционных проекта в рамках преференциальных режимов Свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития. Общий объем инвестиций по всем проектам - 8,5 млрд рублей, работу получили больше 900 жителей Приморья, а это уже серьезный показатель.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]