Единственное на Дальнем Востоке производство гофрированных труб запустили в Приморье

Приморское предприятие ООО «Пластпродукт» запустило линию по производству полимерных гофрированных труб в Артеме. Это первое такое производство на Дальнем Востоке, до сегодняшнего дня гофротрубы приходилось привозить в регион из центральной России или из-за границы. Реализовать проект помогло Инвестиционное Агентство Приморского края.

Как сообщили в администрации края, полимерные гофрированные трубы удобнее и дешевле бетонных, стальных или чугунных аналогов. Их используют при строительстве систем внутридомовой, наружной или ливневой канализации, мелиорации сельскохозяйственных земель, в промышленном строительстве и других сферах. Приморское предприятие сможет в сутки выпускать до 35 тонн гофрированных труб с двойной стенкой диаметром от 110 до 400 мм.

«Этого хватит, чтобы обеспечить потребность в гофоротрубах крупнейшие предприятия всего Дальнего Востока. Сейчас мы приступили к опытному выпуску промышленных партий продукции, и планируем выйти на полную мощность до конца ноября. Уже сейчас мы обеспечены заказами на полгода вперед. Продукцию ожидают ССК “Звезда”, водоканалы и предприятия ЖКХ, сельхозпроизводители дальневосточного региона», – рассказал директор ООО «Пластпродукт» Анатолий Глущук.

На производственной линии, оборудование для которой изготовили по индивидуальному заказу в Китае, уже получили работу пять жителей Приморья. После выхода на полную мощность ООО «Пластпродукт» планирует расширить штат еще на 15 человек.

Общий объем инвестиций в проект составил порядка 30 миллионов рублей, из них 22 миллиона привлекло Инвестиционное Агентство Приморского края. Специалисты помогли предпринимателю качественно подготовить пакет документов и стать участником федеральной программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса по минимальной ставке 6,5%.

«Мы продолжим и дальше развивать производство при поддержке Инвестиционного Агентства. В планах на следующий год – докупить дополнительное оборудование, которое позволит нам увеличить ассортимент продукции. Мы сможем увеличить диаметр гофротруб до 630 мм», – добавил директор ООО «Пластпродукт» Анатолий Глущук.

Напомним, благодаря комплексному сопровождению Инвестиционного Агентства в 2018 году инвесторы вложили в реализацию проектов в Приморье 2,1 миллиарда рублей и создали 63 новых рабочих места. Подать заявку на сопровождение проекта предприниматели могут удаленно на Инвестиционном портале Приморского края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]