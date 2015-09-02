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В Приморье появилось собственное производство полимерных гофрированных труб. Видеорепортаж Александры Мостовой

«До сегодняшнего дня полимерные гофрированные трубы, которые удобнее и дешевле стальных или бетонных аналогов, на Дальний Восток приходилось поставлять из-за границы или центральных регионов страны. Теперь же в Приморье запускают собственное производство. Выпускать строительный материал будут на этом предприятии в Артёме».

Он улыбается и по-настоящему гордится тем, что первый нажал на кнопку пуск. Эту производственную линию Анатолий Корецкий запустил лично. На заводе «Пластпродукт» 5 лет работает машинистом экструдера — оборудования, которое перерабатывает материалы. Сейчас Анатолий вместе с коллегами обучается тонкостям нового производства.

Анатолий Корецкий, машинист экструдера: «Наши друзья из Китая через переводчика обучают, как налаживается линия, одним словом, все моменты. Это очень важно для нас, для нашего коллектива и вообще для завода».

Полимерные гофрированные трубы используют в промышленности, а также при строительстве систем наружной или ливневой канализаций. В сутки приморское предприятие сможет выпускать до 35-ти тонн такого материала. Заказами завод обеспечен на полгода вперед.

Анатолий Глущук, генеральный директор ООО «Пластпродукт»: «Нашу продукцию уже ждут и строители, и оптовики. И Сахалин, и Магадан, и Камчатка. Трубы крайне важны для водоотведения, для канализации и мелиорации Дальнего Востока. На данный момент на дальнем Востоке такого производства ещё нет».

Новое производство - новые возможности, а именно дополнительные рабочие места. Уже сейчас на предприятие трудоустроили пять приморцев. И в дальнейшем на работу должны принять ещё 10 человек. В больших планах на 2020 – покупка оборудования. Оно расширит линейку выпускаемой продукции.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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