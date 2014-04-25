Компания ТЕХНОНИКОЛЬ завершила строительство двух новых заводов на Дальнем Востоке

Строительство сразу двух предприятий: завода по вторичной переработке полимеров и завода пластиковых водосточных систем и завершили в Хабаровске. Новые предприятия возвел резидент ТОР компания ТЕХНОНИКОЛЬ. Что изменится в Дальневосточном регионе с появлением таких производственных мощностей.

Репортаж Виктории Шандыбиной.

Территории опережающего развития, новые жилые микрорайоны в городах и торговые центры. На Дальнем Востоке разворачивается все больше масштабных проектов. И они нуждаются в огромном количестве строительных материалов.

Чтобы обеспечить растущие потребности региона и снизить затраты на доставку материалов, компания ТЕХНОНИКОЛЬ завершает строительство новых заводов. Один из них будет производить пластиковые водосточные системы. Сливные трубы, желоба, дренаж для ливневых стоков с крыш — сейчас на предприятии только настраивают технологический процесс. Завод работает по технологии замкнутого цикла – продукцию, которая не пройдет контроль качества, а также обрезки и остатки материалов отправляют на переработку и используют повторно. В год здесь будут производить около трех тысяч тонн водосточных систем. Водосточные системы ТЕХНОНИКОЛЬ уникальны тем, что изделия сохраняют форму и размер даже под воздействием высоких температур и агрессивных факторов окружающей среды.

Сергей Колесников, совладелец и управляющий партнер Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ: «Потребление наших материалов на Дальнем Востоке растет. Сейчас я могу назвать несколько огромных строек мирового уровня, даже не всероссийского. Это строительство газоперерабатывающего завода «Газпрома». Уже сейчас мы отгружаем на объекты «Газпрома» и «Сибура» нашу продукцию».

Второй завод будет давать вторую жизнь отходам из полистирола — это различный пенопласт и подложки для рыбы, овощей, фруктов и мяса. В месяц линия сможет перерабатывать свыше тысячи тонн отходов. Их будут превращать в гранулы для производства теплоизоляции.

В Хабаровском производственном кластере компании сразу три предприятия ежегодно выпускают 1,2 млн куб. метра тепло- и звукоизоляционных материалов из базальтового волокна и экструзионного пенополистирола.

Сергей Колесников, совладелец и управляющий партнер Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ: «Потребление каменной ваты растет как на Дальнем Востоке, так и в Восточной Сибири. Растет интерес к нашей продукции на экспорт. Сейчас мы отгружаем в такие страны как Китай, Япония, Корея, Сингапур, Канада, Вьетнам, Австралия и Новая Зеландия. Мы видим возможность расширять географию поставок в страны Азии. Поэтому мы будем выходить с предложением в администрацию КРДВ о строительстве новой линии каменной ваты и увеличении наших мощностей. Надеюсь, что проект будет одобрен, и мы увидим еще одно новое предприятие».

Предприятия оснащены высокотехнологичным оборудованием и системами контроля параметров в режиме реального времени. Среди заказчиков в том числе и судостроительный комплекс «Звезда» в Большом Камне. Материалы, произведенные в кластере, идут для возведения жилых домов, социальных объектов и различных коммерческих зданий, а плиты из экструзионного пенополистрирола используются даже для строительства дорог и взлетно-посадочных полос в условиях крайнего севера.

Сергей Колесников, совладелец и управляющий партнер Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ: «Мы видим хорошие перспективы и даже думаем о том, чтобы расширить производство не только в Хабаровске, но даже думаем про Владивосток».

К слову, компания не только расширяет производство, но и уделяет большое внимание экологии. Ежегодно до 5% от прибыли направляют на реализацию экологических проектов. Инвестируют в систему фильтрации, чтобы развивать производство без вреда для окружающей среды.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]