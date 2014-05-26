Сегодня, 10:18
Дерево рухнуло на припаркованный автомобиль во Владивостоке
Минувший циклон, прошедший 4 июня по Приморью, повалил в крае деревья.
Так, от сильного ветра рухнуло дерево на припаркованный автомобиль на улице Острякова во Владивостоке, - сообщает "Вести : Приморье" со ссылкой на dps_nakhodka.
О пострадавших не сообщается.
Последствия непогоды снял на видео житель Спасска-Дальнего. На кадрах видно, что вся дорога усыпана обломанными ветками деревьев.
Напомним, минувшей ночью циклон обрушился на Приморье. По всей территории края прошли сильные дожди. Местами они сопровождались сильным ветром.
Видео - pogoda_25_region
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать: