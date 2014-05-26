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Дерево рухнуло на припаркованный автомобиль во Владивостоке

Дерево рухнуло на припаркованный автомобиль во Владивостоке

Источник фото: dps_nakhodka

Минувший циклон, прошедший 4 июня по Приморью, повалил в крае деревья.

Так, от сильного ветра рухнуло дерево на припаркованный автомобиль на улице Острякова во Владивостоке, - сообщает "Вести : Приморье" со ссылкой на dps_nakhodka. 

О пострадавших не сообщается.

Последствия непогоды снял на видео житель Спасска-Дальнего. На кадрах видно, что вся дорога усыпана обломанными ветками деревьев.

Напомним, минувшей ночью циклон обрушился на Приморье. По всей территории края прошли сильные дожди. Местами они сопровождались сильным ветром.

 

Видео - pogoda_25_region

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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