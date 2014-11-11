Ветром повалило деревья во Владивостоке: пострадало несколько автомобилей
Тополь рухнул на припаркованный автомобиль во Владивостоке, - сообщает "Вести: Приморье".
Накануне в дальневосточной столице шел дождь в сопровождении с сильным ветром. На вид еще крепкое дерево у корня превратилось в труху. По натиском ветра тополь рухнул на автомобиль, припаркованный возле дома по улице Русской, 60, напротив химчистки "Золушка".
"Кому-то не повезло. Крышу проломило", - рассказывает очевидец происшествия.
К счастью, во время инцидента никто не пострадал.
Еще одно дерево повалило ветром в районе владивостокского цирка. Автомобиль получил серьезные повреждения.
Сегодня во Владивостоке опять облачно, временами дождь, возможна гроза (вероятность 100%). Утром местами туман. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +14..+16°C.
Видео - dps_nakhodka
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