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Ветром повалило деревья во Владивостоке: пострадало несколько автомобилей

Ветром повалило деревья во Владивостоке: пострадало несколько автомобилей

Источник фото: dps_nakhodka

Тополь рухнул на припаркованный автомобиль во Владивостоке, - сообщает "Вести: Приморье".

Накануне в дальневосточной столице шел дождь в сопровождении с сильным ветром. На вид еще крепкое дерево у корня превратилось в труху. По натиском ветра тополь рухнул на автомобиль, припаркованный  возле дома по улице Русской, 60, напротив химчистки "Золушка".

"Кому-то не повезло. Крышу проломило", - рассказывает очевидец происшествия. 

К счастью, во время инцидента никто не пострадал.

Еще одно дерево повалило ветром в районе владивостокского цирка. Автомобиль получил серьезные повреждения.

Сегодня во Владивостоке опять облачно, временами дождь, возможна гроза (вероятность 100%). Утром местами туман. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха  +14..+16°C.

 

Видео - dps_nakhodka

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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