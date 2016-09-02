Сегодня, 11:16
Синоптики отменили штормовое предупреждение в Приморье
Ожидаемой значительной активизации циклона, который сегодня, 4 июня, смещается над территорией Приморского края, не произошло. В связи с этим, штормовое предупреждение на утро и день 4 июня на локальные очень сильные дожди с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее отменяется.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", в Приморском крае сохранятся дожди, местами сильные с количеством 15 — 45 мм за 12 часов и менее. В отдельных районах прогремят грозы, при грозе порывы ветра будут до 20 м/с.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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