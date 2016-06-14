Скоро это случится: погоду 4 июня запомнят жители Приморья

По последним расчетам, 4 июня через Приморский край пройдет циклон и вызовет на большей территории сильные и очень сильные дожди. В связи с угрозой опасных явлений Примгидромет распространил штормовое предупреждение об опасном явлении, сообщают «Вести:Приморье».

В связи со смещением активного циклона над территорией Приморского края утром и днем 4 июня на большей территории края ожидается дождь, местами сильный с количеством 15 — 40 мм за 12 часов и менее. В центральных и восточных районах Приморья пройдут локальные очень сильные дожди с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее сохранятся местами на северо-востоке края.

Дожди будут сопровождаться грозами, порывистым ветром до 20 м/с. На реках Приморского края ожидается формирование дождевых паводков с резким подъемом уровня воды преимущественно на 0,2 — 0,6 м, на реках бассейна Уссури (центральные районы края) до 1,4 м. Возможны кратковременные выходы участков рек из берегов, с подтоплением пониженных территорий, затопления интенсивным ливневым стоком.

«Над Приморьем пройдет очередной атмосферный фронт с дождями различной интенсивности. На атмосферном фронте вблизи побережья Приморья может образоваться молодой циклон, который будет перемещаться по касательной к берегу. Чем ближе к центру циклона, тем более интенсивными будут дожди, не исключены и грозы. Словом, более интенсивными будут дожди от Владивостока до Тернея», отметил глава Примпогоды.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]