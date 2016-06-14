Из-за дождей 4 июня осложнится обстановка на дорогах края, повысится риск ДТП, поэтому по возможности лучше отказаться от поездок на дальние расстояния. Также возможны сбои в работе системы ЖКХ. На реках края ожидается формирование дождевых паводков с резким подъемом уровня воды на реках бассейна Уссури. Вероятны кратковременные выходы участков рек из берегов.

Напомним, что ранее Примгидромет распространил штормовое предупреждение об опасном явлении: «В связи со смещением активного циклона над территорией Приморского края утром и днем 4 июня на большей территории ожидается дождь, местами сильный с количеством 15 — 40 мм за 12 часов и менее. В центральных и восточных районах Приморья пройдут локальные очень сильные дожди с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее. Ночью 5 июня сильные дожди с количеством 15 — 40 мм за 12 часов и менее сохранятся местами на северо-востоке края. Дожди будут сопровождаться грозами, порывистым ветром до 20 м/с».

Китайский циклон начнет влиять на погоду Приморья уже сегодня во второй половине дня. В западной половине края будет натекать облачность и местами могут начаться небольшие дожди. Во Владивостоке сегодня переменная облачность, без существенных осадков. При свежем юго-восточном ветре день будет прохладнее вчерашнего на 3 — 5 градусов.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]