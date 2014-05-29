Летние оздоровительные лагеря Приморья готовятся принять детей

Первые летние смены в детских оздоровительных лагерях Приморского края могут открыть уже 1 июля. Соответствующее решение регион вправе принять самостоятельно в случае достаточного улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации на территории, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

В настоящее время в Приморье ведется активная подготовка к летней оздоровительной кампании. Так, накануне краевой комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности было принято решение по организации летнего отдыха детей и подростков, а также мероприятий по недопущению гибели и травматизма детей на пожарах и водных объектах.

Главам муниципальных образований рекомендовано принять исчерпывающие меры по выполнению первичных мер пожарной безопасности.

«На территориях следует обратить особое внимание на исправное состояние всех источников наружного водоснабжения для забора воды в случае пожара. Обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники, создать условия для организации добровольной пожарной охраны там, где подразделения пожарной службы находятся далеко и не укладываются в нормативное время, чтобы добраться до объекта возгорания», – прокомментировали в министерстве ГО и ЧС.

Руководителям местных администраций рекомендовано также создать межведомственные комиссии для проведения обследований и выдачи рекомендаций о принятии необходимых мер безопасности нахождения детей в оздоровительных учреждениях, обеспечить оперативное оповещение детских оздоровительных организаций о неблагоприятных погодных условиях.

Еще одна важная рекомендация касается исключения организации палаточных лагерей вблизи водных объектов.

В свою очередь, комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, осуществляющие приемку лагерей, должны не допускать к открытию смены отдыха и оздоровления на объектах с нарушениями требований пожарной безопасности, организовать работу по выявлению несанкционированных лагерей и принять меры по недопущению их деятельности, а также взять на особый контроль функционирование детских лагерей палаточного типа.

Руководители и собственники детских оздоровительных лагерей в Приморье также должны принять меры безопасности перед пребыванием детей.

«Организациям летнего отдыха необходимо соответствовать требованиям пожарной безопасности. Объекты должны быть оборудованы средствами пожаротушения и защищены средствами автоматической пожарной сигнализации, а руководителям и работникам объектов летнего отдыха детей и подростков, в том числе и вожатым, необходимо пройти обучение мерам пожарной безопасности и безопасности на водных объектах», – пояснили в министерстве.

Кроме того, учреждениям следует не допускать купание детей в неустановленных местах, во время походов и экскурсий с применением плавсредств соблюдать все правила пользования маломерными судами на водных объектах, разработать планы эвакуации людей в случае пожара и других чрезвычайных ситуаций.

«Если говорить о лагерях с дневным пребыванием детей, их еще называют пришкольными, они готовы. Однако сложившаяся эпидемиологическая ситуация не дает начать работу. Вторая история – загородные детские лагеря, которые, как правило, являются коммерческими структурами. Они также могут открыться, когда это будет разрешено. Поэтому можно говорить о том, что как только будут сняты ограничения, мы довольно быстро сорганизуемся и начнем принимать ребят», – отметила министр образования Приморского края Наталья Бондаренко.

Стоит отметить, что ранее детские лагеря уже приглашали приморских ребят на дистанционные развивающие занятия, которые ограничивали с учетом сложившейся эпидобстановки. К примеру, всероссийский детский центр «Океан» в апреле открыл первую онлайн-смену «#MoreОкеана». Школьники могли подключаться к прямым трансляциям различных событий в социальных сетях, смотреть мастер-классы, участвовать в челленджах и общаться с вожатыми.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]