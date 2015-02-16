Концерты в районах и автопробег: во Владивостоке отметят День России

12 июня во Владивостоке отметят День России. Жителей города ждут концерты на локальных площадках в разных районах краевой столицы, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«В 2020 году наша страна столкнулась с пандемией коронавируса, поэтому День России будет посвящен врачам, волонтерам, социальным работникам, пожарным, спасателям, курьерам, водителям общественного транспорта, сотрудникам предприятий и организаций – одним словом, всем тем людям, кто осуществляет жизнеобеспечение государства», - отмечают в управлении культуры.

В день праздника центральную площадь Владивостока украсят флагами России. Здесь с 10:00 до 20:00 будут транслироваться патриотические песни. В это же время будет работать музыкальный фонтан на Спортивной набережной.

Основной праздник развернется на локальных площадках в районах. С 12:00 до 13:00 концертные программы пройдут на Черемуховой, 3, Вострецова, 4а, Подножье, 30 и Строительной, 5. С 15:00 до 16:00 артисты выступят в сквере Рыбацкой Славы (Калинина, 115а) и на Нейбута, 53. С 16:00 до 17:00 мобильный концерт смогут увидеть жители Трудового (Лермонтова, 81). Праздник придет и в Седанкинский дом-интернат для престарелых и инвалидов (Маковского, 41) – здесь концерт на открытой площадке состоится в полдень. Всем зрителям рекомендовано соблюдать социальную дистанцию, масочный режим и другие меры предосторожности.

Также в программе праздника запланирован автопробег, в котором примут участие представители ветеранских организаций города и молодежных движений. Он стартует в 12:00 на Корабельной Набережной у мемориального комплекса «Боевая слава Краснознаменного Тихоокеанского флота». Далее автопробег пройдет по маршруту «фуникулер – Некрасовская – проспект 100-летия Владивостока – ростральная колонна».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]