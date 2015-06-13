Новости Анонс
Сегодня, 15:38

Анонс на 5 июня

Анонс на 5 июня

5 июня - в школах Владивостока состоится праздник "Последний звонок".

5 июня в 12.00 - возле памятника Макарову во Владивостоке - Стрит-джем. Регистрация - в 11.00.

5 июня - Всемирный день окружающей среды (День эколога).

5 июня - День образования российской полиции.

5 июня - День создания Государственной службы карантина растений в России.

5 июня - Международный день борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым рыбным промыслом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме