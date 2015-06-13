Сегодня, 15:38
Анонс на 5 июня
5 июня - в школах Владивостока состоится праздник "Последний звонок".
5 июня в 12.00 - возле памятника Макарову во Владивостоке - Стрит-джем. Регистрация - в 11.00.
5 июня - Всемирный день окружающей среды (День эколога).
5 июня - День образования российской полиции.
5 июня - День создания Государственной службы карантина растений в России.
5 июня - Международный день борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым рыбным промыслом.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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