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Мощным прорывом теплотрассы смыло часть дороги в Артеме

Мощным прорывом теплотрассы смыло часть дороги в Артеме

Источник фото: artem.news.plus

В Артеме прорвало теплотрассу в районе птичника, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на artem.news.plus. Последствия прорыва весьма печальные. 

Мощный порыв теплотрассы произошел в районе УПТФ (птичник) в Артёме во время гидравлических испытаний. Момент аварии попал на камеру очевидца. Последствия весьма серьёзные. Часть автомобильной дороги смыло.

 

Видео - artem.news.plus

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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