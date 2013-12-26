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Мощным прорывом теплотрассы смыло часть дороги в Артеме
В Артеме прорвало теплотрассу в районе птичника, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на artem.news.plus. Последствия прорыва весьма печальные.
Мощный порыв теплотрассы произошел в районе УПТФ (птичник) в Артёме во время гидравлических испытаний. Момент аварии попал на камеру очевидца. Последствия весьма серьёзные. Часть автомобильной дороги смыло.
Видео - artem.news.plus
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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