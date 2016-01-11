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Камера уличного видеонаблюдения зафиксировала момент ДТП с "перевертышем" в Находке

Камера уличного видеонаблюдения зафиксировала момент ДТП с "перевертышем" в Находке

Источник фото: nakhodka_tv

Камера уличного видеонаблюдения зафиксировала момент аварии в районе Мемориала «Победа» в Находке.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на nakhodka_tv, микроавтобус, двигаясь со стороны Площади совершеннолетия, вдруг резко ускорился и изменил траекторию движения. На своём пути автомобиль снес знак пешеходного перехода, влетел в лестничный марш и завалился на бок.

Стоит отметить, что из всех свидетелей аварии, остановившихся «поглазеть», оказывать помощь водителю микроавтобуса бросились только двое мужчин, ехавших на мусоровозе. Остальные проявили высшую степень равнодушия и просто уехали.

 

Видео - nakhodka_tv

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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