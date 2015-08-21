60-летняя женщина-водитель снесла столб с дорожным знаком, перевернув микроавтобус
Госавтоинспекция проводит проверку по факту опрокидывания микроавтобуса в Находке, сообщают «Вести:Приморье».
В дежурную часть Госавтоинспекции отдела МВД России по городу Находке поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии.
Установлено, что 60-летняя женщина – водитель микроавтобуса Мазда Бонго, двигаясь со стороны Площади Совершеннолетия в направлении Тихоокеанской, не справилась с управлением. В результате автомобиль пересек бордюр, снес столб с дорожным знаком и опрокинулся.
На место происшествия прибыл наряд автоинспекторов и бригада скорой медицинской помощи.
Состояния опьянения у автомобилистки не выявлено. В результате автоаварии женщина не пострадала. Транспортное средство получило механические повреждения.
Установлено, что автомобилистка имеет водительский стаж 5 лет, к административной ответственности в 2020 году за нарушение Правил дорожного движения ее не привлекали, отметили в пресс-службе ОМВД России по городу Находке.
В отношении водителя микроавтобуса составлены протоколы об административных правонарушениях по статье 12.33 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений» и по части 1 статьи 12.15 «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней».
Комментировать: