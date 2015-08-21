60-летняя женщина-водитель снесла столб с дорожным знаком, перевернув микроавтобус

Госавтоинспекция проводит проверку по факту опрокидывания микроавтобуса в Находке, сообщают «Вести:Приморье».

В дежурную часть Госавтоинспекции отдела МВД России по городу Находке поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии.

Установлено, что 60-летняя женщина – водитель микроавтобуса Мазда Бонго, двигаясь со стороны Площади Совершеннолетия в направлении Тихоокеанской, не справилась с управлением. В результате автомобиль пересек бордюр, снес столб с дорожным знаком и опрокинулся.

На место происшествия прибыл наряд автоинспекторов и бригада скорой медицинской помощи.

Состояния опьянения у автомобилистки не выявлено. В результате автоаварии женщина не пострадала. Транспортное средство получило механические повреждения.

Установлено, что автомобилистка имеет водительский стаж 5 лет, к административной ответственности в 2020 году за нарушение Правил дорожного движения ее не привлекали, отметили в пресс-службе ОМВД России по городу Находке.

В отношении водителя микроавтобуса составлены протоколы об административных правонарушениях по статье 12.33 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений» и по части 1 статьи 12.15 «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru