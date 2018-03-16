В темноте, влобовую на автобус: водитель спровоцировал жесткое ДТП в Находке

В Находке полицейские проводят проверку по факту автоаварии с маршрутным автобусом, сообщают «Вести:Приморье».

В дежурную часть Госавтоинспекции отдела МВД России по городу Находке поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на площади Совершеннолетия с маршрутным автобусом. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи.

Установлено, что 33-летний водитель автомашины Toyota Prius, двигаясь со стороны улицы Пограничной в направлении Тихоокеанской, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом, работающим по маршруту № 4. ДТП произошло в темное время суток, на сухом дорожном покрытии с четко видимой дорожной разметкой, отметили в пресс-службе ОМВД России по городу Находке.

В результате автоаварии пострадала 47-летняя пассажирка автобуса, сидевшая справа. У женщины диагностирована ушибленная рана лобной области головы, назначено амбулаторное лечение. Остальные пассажиры не пострадали.

Все транспортные средства получили механические повреждения.

Состояния опьянения у водителей не установлено. На момент ДТП стаж управления автотранспортом составил 13 лет. В 2020 году гражданин неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

В отношении водителя, спровоцировавшего дорожно-транспортное происшествие, составлен протокол об административном правонарушении по статье 12.24 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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