Неуправляемый тягач «с леопардом» снес леера и влетел в столб освещения на Заре

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства повреждения дорожных сооружений в результате автопроисшествия во Владивостоке, сообщают «Вести:Приморье».

В дежурную часть полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение о том, что в районе дома № 65/1 по улице Маковского произошло дорожно-транспортное происшествие.

На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи и спасатели МЧС.

Установлено, что 53-летний водитель грузового тягача MAN ERF, двигаясь со стороны улицы Маковского в направлении остановки Заря, не справился с управлением и повредил 15 метров леерного ограждения. Затем, выехав на обочину, автомобиль въехал в препятствие (столб уличного освещения).

Со слов водителя, во время движения в автомобиле произошла поломка, в результате чего он потерял управление.

В результате дорожного транспортного происшествия никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения. Стаж вождения водителя на момент ДТП составляет 31 год. К административной ответственности в 2020 году мужчину не привлекали, признаков опьянения у него не обнаружено.

Водитель привлечен к административной ответственности по статье 12.33 КоАП РФ (Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений), отметили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку.

По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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