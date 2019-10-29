Стало известно, кто управлял перевернувшимся у Фетисов-Арены большегрузом

Установлены обстоятельства аварии с участием большегруза во Владивостоке, сообщают «Вести:Приморье»

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, а также бригада скорой помощи и спасатели МЧС.

Установлено, что 25-летний водитель грузового автомобиля Isuzu Forward, двигаясь по улице Маковского в направлении улицы Лесная, наехал на леерное ограждение, после чего совершил опрокидывание транспортного средства.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил травмы. Другие участники движения не пострадали. Состояние опьянения у мужчины не выявлено. В 2020 году к административной ответственности привлекался четыре раза. Стаж вождения на момент ДТП составляет семь лет, отметили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку.

Водителя привлекли к административной ответственности по статье 12.33 КоАП РФ (Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений) и по части 2 статьи 12.3 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право управления им, страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства).

Уважаемые автолюбители, будьте осторожны и внимательны! Проявляйте максимальную осторожность при движении вблизи пешеходных переходов, соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Правильная оценка дорожной ситуации позволит предотвратить возникновение аварийных ситуаций на дороге. Во время движения не забывайте пользоваться световыми приборами. Уважительно относитесь друг к другу, а также к пешеходам, пересекающим проезжую часть.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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