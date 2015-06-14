Сегодня, 14:05
«Живое облако»: насекомые напали на автомобиль (видео)
По пути в Арсеньев водитель грузовика наткнулся на муховый ад, сообщают «Вести:Приморье». Массовое нашестие мух удивило водителя большегруза. насекмые облепили автомобиль, окна кабины перестали пропускать свет. На кадрах видно насколько массовым было это нашествие. Водитель пребывает в шоке. «Жесть, ваще», комментирует он снятое видео.
Один из комментаторов к видео, опубликованному в instagram dps_vl, предположил, что в этом районе исчезли лягушки.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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