«Угрозы одна за другой»: Мужчина стал жертвой домогательств односельчанки

С необычной просьбой о помощи в полицию Михайловского района обратился местный житель, ставший жертвой повышенного внимания односельчанки. Женщина угрожает посадить его в тюрьму и обвиняет в различных преступлениях за то, что он отказывает ей в интимной близости, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на vl.ru.

По информации в правоохранительных органах, проживающий в одном из сёл мужчина в конце мая обратился в полицию и попросил привлечь к ответственности 44-летнюю соседку, которая вызвала стражей порядка якобы из-за его угроз поджечь её дом.

Он пояснил, что гражданка регулярно домогается его и пытается совратить, используя для этого различные методы. Его отказы вызывают у неё агрессию, поэтому обиженная женщина угрожает стойкому соседу полицией и тюрьмой, куда она обещает посадить его по выдуманным обвинениям.

Уставший от постоянных предложений интимного характера и угроз в свой адрес мужчина решил сам обратиться в полицию с просьбой привлечь женщину к ответственности за сексуальные домогательства. Он сообщил её данные и адрес, а стражи порядка приступили к проверке по факту поступившего обращения.

По факту произошедшего проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Отметим, это не первый «сексуальный» скандал, который отмечают в Михайловском районе. «Михайловка становится сексуальным «нервом» Приморья.

Напомним, в феврале этого года в Михайловском районе на здании администрации прошла трансляция гомосексуального порноролика.

"29 февраля во время массовых гуляний в Михайловском муниципальном районе на всеобщее обозрение на экране здания администрации был выведен ролик, содержащий элементы порнографии. По предварительной информации, неизвестные лица путём незаконных действий получили несанкционированный доступ и воспроизвели указанный ролик. Сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка по данному факту", — цитируют "Вести:Приморье" михайловского главу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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