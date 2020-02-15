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«Уходим по встречке»: на пустой дороге выясняли отношения два водителя

«Уходим по встречке»: на пустой дороге выясняли отношения два водителя

Источник фото: скрин видео

Во Владивостоке, на Партизанском проспекте столкнулись два автомобиля, сообщают «Вести:Приморье». В пабликах сегодня отмечают, что дороги города оказались пустыми. Многие жители края решили воспользоваться сюрпризами погоды и выехали за пределы города. Как в таких условиях можно было попасть в ДТП?

Столкнувшиеся авто перегородили две полосы движения. Объезжать аварию приходится по «встречке». А ведь такая ситуация может привести к еще одному ДТП.

В комментариях к видео, опубликованному в instagram dps.control, спрашивают, действительно ли это авария, или, быть может, хорошо спланированное происшествие?

Разбираться в этой ситуации придется специалистам. Детали аварии уточняются.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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