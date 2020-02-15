«Уходим по встречке»: на пустой дороге выясняли отношения два водителя

Во Владивостоке, на Партизанском проспекте столкнулись два автомобиля, сообщают «Вести:Приморье». В пабликах сегодня отмечают, что дороги города оказались пустыми. Многие жители края решили воспользоваться сюрпризами погоды и выехали за пределы города. Как в таких условиях можно было попасть в ДТП?

Столкнувшиеся авто перегородили две полосы движения. Объезжать аварию приходится по «встречке». А ведь такая ситуация может привести к еще одному ДТП.

В комментариях к видео, опубликованному в instagram dps.control, спрашивают, действительно ли это авария, или, быть может, хорошо спланированное происшествие?

Разбираться в этой ситуации придется специалистам. Детали аварии уточняются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru