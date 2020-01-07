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Догнал попутное авто на встречке - такое может быть только во Владивостоке

Догнал попутное авто на встречке - такое может быть только во Владивостоке

Источник фото: Скрин видео

Дорожно-транспортное происшествие случилось минувшей ночью в центре Владивостока в районе пересечения улицы Пограничной и Арбата, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_control_. Обе машины оказались на встречной полосе движения.

"Только во Владивостоке можно попасть в аварию в попутное авто на встречке", - утверждает автор видео, размещенного в социальной сети.

Вероятно комментатор имел ввиду, что водители во Владивостоке ведут себя фривольно на дорогах, не стесняясь выезжать на встречку. Результатом такого поведения и стало данное ДТП. 

 

Видео - dps_control_


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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