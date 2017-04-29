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Маяки - святыни морей: смотрите в программе "Вести: Приморье"

Маяки - святыни морей: смотрите в программе "Вести: Приморье"

Маяки – святыни морей. Они принадлежат всем и неприкосновенны. 50 лет назад маяк Басаргин стал символом Первого Приморского телевидения. Приморью со святынями морей повезло - их у нас 28! Пусть в сердце каждого из вас будет место своему маяку. Надежный и верный ориентир нужен каждому. Дню маячной службы России посвящается сюжет Максима Каленника про святыни морей. Смотрите его сегодня вечером в 21:05 в программе "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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