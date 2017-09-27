Почти три десятка приморских маяков служат надежным ориентиром морякам

8 июня ровно в 21 час и 8 минут по всему Приморью одновременно загорелись почти три десятка маячных башен. И в буквальном смысле светлый, необычный праздник отмечает сегодня их очень небольшой персонал. На календаре День маячной службы России. О святынях побережья — в репортаже Максима Каленника.

Сергей Черкасов, почетный житель Владивостока: "Почему вы всегда возвращаетесь к маячной теме?!… Маяк - это всегда знак, это символ чего хочешь, это таинство".

Что такое маяк? С инженерной точки зрения это башня, на вершине которой спрятался «дальнобойный» источник света - надежный ночной ориентир для экипажей судов. Безопасность мореплавания — вот их главная задача.

Максим Каленник, корреспондент: "Это произошло 27 мая 1807 года. 8 июня по новому стилю. 213 лет назад в этот день император Александр Первый утвердил «Положение о содержании маяков и штате маячной команды»".

Царская эпоха стала самым «золотым» временем для маячного Приморья. Великолепную девятку красивейших маяков подарили строители тех времен не только морякам, но и всем приморцам. Первая появилась на скалистом пяточке земли напротив Владивостока.

Истории маячного света в Приморье уже почти полтора столетия. 144 года назад, спустя всего 16 лет после основания Владивостока, в проливе Босфор Восточный на крошечном острове Скрыплева возвели первый маяк.

Пять путеводных башен Приморья - островитяне. Помимо Скрыплева это Кроличий, Аскольд, Чихачёв и Орехов. Кроме маячников там больше никого нет и жители ближайшей к ним цивилизации присвоили хранителям света общую на всех должность.

Юрий Вакуленко, начальник маяка Скрыплева: "А меня губернатором острова Борнео называют".

Сергей Колесников, техник маяка Орехова: "Меня влечет к ним, потому что я родился на маяке, на Островном".

Кстати, два приморских маяка - Дальний и Опричник - стали последними в Советском Союзе, проекты которых предусматривали, что люди на них будут не только работать, но и жить.

Маяки – святыни морей. Они принадлежат всем и неприкосновенны, как полпреды держав. Это изречение Константина Паустовского известно всем маячникам страны. В странах Европы и даже в Японии многие маяки объявлены национальным достоянием. Быть может, когда-нибудь это сделают и российские власти.

Александр Олещук, начальник маяка Кроличий: "Все маяки живы, не закроют их никогда, всегда они будут существовать, это наша история".

В век спутниковых технологий Приморье - самый маячный регион страны и самое главное, что все наши маяки - действующие.

64 года назад, в 1956-м, на мысе Басаргин взамен старой металлической конструкции построили новую, красно-белую бетонную башню с зеленым фонарем и к пятнадцатилетию Приморского телевидения маяк Басаргин станет его почти сакральным символом: как минимум два десятилетия наше вещание будет начинаться именно с этих кадров. Приморью со святынями морей повезло - их у нас 28! Пусть в сердце каждого из вас будет место своему маяку. Надежный и верный ориентир нужен каждому.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]