Сергей Черкасов пригласил горожан на свою традиционную осеннюю выставку. Видеорепортаж Максима Каленника.
Бесконечно влюбленный во Владивосток. Сергей Михайлович Черкасов сегодня вновь пригласил горожан на свою традиционную, ежегодную осеннюю выставку. Десятки работ публика увидела впервые. Наш кореспондент Максим Каленник и оператор Максим Малыгин отправились в картинную галерею «Новая» за вдохновением и запахом морской соли.
Этим летом Сергей Михайлович почти на месяц вырвался на Скрыплев. Скалистый остров высится в проливе, почти под мостом, между Владивостоком и Русским. Наедине с мольбертом, морским прибоем, чайками и гудками проходящих судов. Полтора десятка работ родилось на острове, под свет старейшей маячной башни Приморья.
Сергей Черкасов, заслуженный художник России, почетный житель Владивостока: - "Вам говорили, что вы человек-маяк!? - Да, нет! Первые искусствоведы сравнивали мое творчество с Грином, с «Алыми парусами». На самом деле это больше сны, мечты и грезы."
Неповторимый, фирменный, именно «черкасовский» флёр. Шершавые, высушенные солнцем доски, старые, походные аллюминевые котелки. Бесконечно любимые жестяные банки из под тушенки, селедка, как правило, горячего копчения, буханка «Подольского», старые ботинки и безбрежная океанская даль. Эти работы тоже морской солью пахнут.
Андрей Островский, главный редактор регионального филиала «Новой газеты»: -"А любовь, чувства и эмоции- это передается настоящим мастером. Это то, что труднее всего передается описанию и отображению. В картинах Сергея это есть. Глубокое чувство, это важно."
Сергей Черкасов, заслуженный художник России, почетный житель Владивостока: - "Последние три года тяжелые работы были. Мы же проживаем какие-то периоды, и, всё, что на холсте написано, это же ощущения художника. Вот эта выставка для меня очень важна. И возраст, и оценка зрителей. Я буду внимательно следить за ними."
Он пишет, когда солнышко. Так сам говорит. А в эти месяцы оно особенное. Для него сейчас, во всех смыслах, самое плодотворное время года. Скромно принимая поздравления от преданных поклонников, Сергей Михайлович строит планы на золотую приморскую осень. Надо вернуться к маячникам на Скрыплев.
Любовь Вакуленко, смотритель маяка Скрыплева: - "У нас обстановка хорошая, располагает. И отдохнуть и пописать такие хорошие картины.
Сергей Черкасов, заслуженный художник России, почетный житель Владивостока: - "А потом на Витязь уеду и к Юре на маяк, он ждет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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