Бесконечно влюбленный во Владивосток. Сергей Михайлович Черкасов сегодня вновь пригласил горожан на свою традиционную, ежегодную осеннюю выставку. Десятки работ публика увидела впервые. Наш кореспондент Максим Каленник и оператор Максим Малыгин отправились в картинную галерею «Новая» за вдохновением и запахом морской соли.

Этим летом Сергей Михайлович почти на месяц вырвался на Скрыплев. Скалистый остров высится в проливе, почти под мостом, между Владивостоком и Русским. Наедине с мольбертом, морским прибоем, чайками и гудками проходящих судов. Полтора десятка работ родилось на острове, под свет старейшей маячной башни Приморья.

Сергей Черкасов, заслуженный художник России, почетный житель Владивостока: - "Вам говорили, что вы человек-маяк!? - Да, нет! Первые искусствоведы сравнивали мое творчество с Грином, с «Алыми парусами». На самом деле это больше сны, мечты и грезы."

Неповторимый, фирменный, именно «черкасовский» флёр. Шершавые, высушенные солнцем доски, старые, походные аллюминевые котелки. Бесконечно любимые жестяные банки из под тушенки, селедка, как правило, горячего копчения, буханка «Подольского», старые ботинки и безбрежная океанская даль. Эти работы тоже морской солью пахнут.

Андрей Островский, главный редактор регионального филиала «Новой газеты»: -"А любовь, чувства и эмоции- это передается настоящим мастером. Это то, что труднее всего передается описанию и отображению. В картинах Сергея это есть. Глубокое чувство, это важно."

Сергей Черкасов, заслуженный художник России, почетный житель Владивостока: - "Последние три года тяжелые работы были. Мы же проживаем какие-то периоды, и, всё, что на холсте написано, это же ощущения художника. Вот эта выставка для меня очень важна. И возраст, и оценка зрителей. Я буду внимательно следить за ними."

Он пишет, когда солнышко. Так сам говорит. А в эти месяцы оно особенное. Для него сейчас, во всех смыслах, самое плодотворное время года. Скромно принимая поздравления от преданных поклонников, Сергей Михайлович строит планы на золотую приморскую осень. Надо вернуться к маячникам на Скрыплев.

Любовь Вакуленко, смотритель маяка Скрыплева: - "У нас обстановка хорошая, располагает. И отдохнуть и пописать такие хорошие картины.

Сергей Черкасов, заслуженный художник России, почетный житель Владивостока: - "А потом на Витязь уеду и к Юре на маяк, он ждет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]