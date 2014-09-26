Художник Сергей Черкасов представил владивостокцам свои новые работы

Он бесконечно влюблен во Владивосток! В его улочки, причалы, маяки. В минувшую пятницу на Семеновской в галерее «Новая» Сергей Черкасов представил горожанам свои новые работы.

Сегодня в этом зале показывают сны. Они из нашей юности или совсем недавнего прошлого. Звон со Светланской старого, но родного трамвая или дружное кошачье семейство - оно спокойно шагает поперёк спуска к городской набережной. Здесь же довольные чайки, мачты кораблей и покосившийся перрон. Жаль, что нет на свете кассы, чтобы взять до детства плацкартный билет.

Сергей Черкасов, заслуженный художник России, почетный житель Владивостока: "Это рассказ сегодняшней моей жизни, он не лобовой. Это какие то знаки, раздумья. Появился в работах какой-то рассказ".

Не терял зря время Сергей Михайлович в изоляции. Лишь небольшая часть работ здесь поместилась. В этот раз половина из них - дачные мотивы. В банке для солений - ромашковый букет, жестяное ведро только что с рыбалки на скамью принесли и уже довольный жизнью кот, с которым уловом поделились.

Его работы насквозь пропитаны романтикой. Вблизи запах зажаренной солнцем морской капусты и соли ощущаешь. А его Владивосток здесь как никогда - европейский, с элементами германской готики или испанских колоний.

Сергей Черкасов, заслуженный художник России, почетный житель Владивостока: "На маяки есть приглашение с вашей группой поехать. Там пописать. Потом у меня планы на Рынде открыть выставку. И до нового года здесь в Приморье буду писать".

Если в поиске вдохновения - то вам именно сюда. Тем более, что эту выставку можно с собой унести. В виде нового календаря на следующий год. И тогда запах летнего прибоя или свежих васильков еще и в вашей комнате поселится.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]