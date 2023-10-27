Осенний вернисаж Сергея Черкасова открылся во Владивостоке

Запах зажаренной на солнце морской капусты или просоленной насквозь, но просушенной старой деревяшки. Глядя на эти картины улетаешь к побережью, на причалы лодочных станций или к дачному домику, где на крыльце лежат дары осеннего урожая или успешной рыбалки. Раз год в октябре во Владивостоке открывается вернисаж Сергея Черкасова.

Сергей Черкасов, почетный житель Владивостока, заслуженный художник РФ: "Как-то желаний много. И город продолжить, и сходить на «Надежде», и поснимать швартовку, какие-то символы в голове городские, много чего. Идеи же неожиданно рождаются. И начал делать. Пошел, а начал делать и не получилось. Все как у всех, но хорошо же, когда получается".

Он по-прежнему неисправимый романтик. Быть может, один из последних, влюбленных во Владивосток. Сергею Михайловичу каким-то чудом удается «ловить» стремительно уходящую натуру. Его родной город В — как будто картинки из старого альбома. Все-таки большинство из нас давно живет в другом Владивостоке - свой морской флёр и сказочность он куда лучше сохранил на холстах Черкасова.

Впрочем, художнику не всегда удается остановить время даже на холстах. Небольшая деталь. На этой выставке с картин исчезли такие родные и почему-то всегда заваленные на бок трамваи - один из любимых образов Сергея Михайловича. Это была и его частичка души, и Владивостока.

Андрей Брик, председатель Думы г. Владивостока: "У него Владивосток в душе. Нельзя говорить кто для кого здесь, Владивосток для Черкасова или наоборот… Это глубже, для понимая того, что творит этот человек".

Анатолий Мельник, архитектор: "Любая из его картин - это не отображение буквальное или конкретное. Это впечатление о среде".

Оказывается осень в настроении многих художников как переходный момент. С одного творческого цикла на другой. Черкасов уже и не помнит, сколько лет подряд он приглашает гостей на традиционную выставку. Почти всегда она в октябре, но в этот раз в зале Новой галереи на Семеновской, 9 - вернисаж ретроспектив разных лет. 2023-й тоже присутствует.

Сергей Черкасов, почетный житель Владивостока, заслуженный художник РФ: "По-видимому, это уже лет 35, а то и 40 осенью делаю выставку. Это как у крестьянина. Весна, осень, и как выдохнули. И снова это нужно, как в школе. Класс закончил, в этом что-то есть, этап закончился, и насколько он важен".

В этом году у Сергея Михаловича будет юбилей. 75 лет. Не устает он искать музыку и свет и всегда находит.

Сергей Черкасов, почетный житель Владивостока, заслуженный художник РФ: "А это такое понимание умудренного жизнью человека, это уже другое понимание, уже кувшины об стенку не бьешь! Уже разум включается и есть моменты, которые понимаешь, что в творчестве есть преобладание разума. Вот это я умею или вот это, а тогда что-то не умел. Какие-то ходы есть свежие и видно на холстах, что человек переполнен невероятной жаждой жизнью и радости. Это в искусстве существует".

Его любимые сочетания - все оттенки синего, в наших краях его более чем достаточно - и белый. Как символ чистоты и свободы. Но при этом найти на холстах Черкасова приморские солнечные зимние пейзажи с морем практически невозможно. Это время года художник не особо любит.

Ёсида Кэнсукэ, генеральный консул Японии во Владивостоке: "Его сочетание белого и синего очень красивое…. Он как-то сказал мне, что очень любит японский стиль".

Конечно, есть у Черкасова творческие слабости. Он любит возвращаться к старым темам, но каждый раз они другие. Знакомые всем маяки на высоких берегах, всегда обновленные, и спящие лодки у причалов в этот раз с другим настроением. А еще натюрморты. Слышишь, как газета разворачивается, запах селедочки слабого посола, а на бельевой веревке сушится аппетитная камбала. Всё это приправлено ароматами выброшенной на берег и зажаренной солнцем морской капусты.

Сергей Черкасов, почетный житель Владивостока, заслуженный художник РФ: "Эти темы, которые я делаю, они неоднократно мною написаны, и бывает я делаю много вариантов, по десять. И я посмотрел, многие так делали. И это не возбраняется, это же не копии, а варианты на тему. Если не хочется из этой темы уходить, это как сон хороший. Ты возвращаешься и тебе там уютно и хорошо. Как в парке какое-то место, куда приходишь через много лет и тебе хорошо. И возвращаешься".

И, конечно же, своими работами Сергей Михайлович делится с поклонниками своего творчества. В виде ежегодных календарей. Публика их ждет и собирает из них коллекции! Они сами по себе как холсты. Лишь часть из них остается во Владивостоке. Значительно больше разлетаются по всему свету.

Максим Каленник, "Вести: Приморье"

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]