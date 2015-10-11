Сегодня, 16:30
"Паровоз" из трех автомобилей собирает пробку во Владивостоке
Дорожная авария произошла на улице Котельникова во Владивостоке, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dpskontrol125rus. В результате ДТП три автомобиля выстроились в "паровоз".
По предварительной информации, в аварии никто не пострадал. Однако, на улице Котельникова собирается пробка.
Обстоятельства происшествия уточняются.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать: