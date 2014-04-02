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Экс-глава Партизанского района отправится в колонию за махинации с землей

Экс-глава Партизанского района отправится в колонию за махинации с землей

В Приморском крае вынесен обвинительный приговор бывшему главе Партизанского муниципального района. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю, он признан виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Следствием и судом установлено, что в период времени с августа 2009 года по февраль 2015 года обвиняемый, будучи главой Партизанского муниципального района, незаконно распорядился земельными участками в количестве 69 штук, находящимися в федеральной собственности.  Участки были расположены на границах земельного участка, находящегося на бессрочном (постоянном) пользовании ФКУ ИК-22 ГУФСИН России по Приморскому краю. Таким образом, преступные действия обвиняемого способствовали нарушению интересов государства и изъятию из федеральной собственности земельных участков общей рыночной стоимостью свыше 45,5 млн рублей.   

Суд назначил обвиняемому наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности  в государственных, муниципальных органах, связанные с осуществлением функции представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на два года.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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