Губернатор назвал дату снятия ограничений для некоторых учреждений

Приморские театры могут открыть двери для посетителей уже в июле, сообщают «Вести:Приморье». Об этом заявил губернатор края Олег Кожемяко после выступления с ежегодным отчетом перед Законодательным собранием в среду, 10 июня.

Вопрос о том, когда можно будет приступить к репетициям и последующим показам спектаклей в учреждениях культуры, задал Ефим Звеняцкий, депутат и художественный руководитель краевого драматического театра имени Максима Горького.

Губернатор отметил, что правительство края сейчас готовится к частичному снятию тех ограничений, которые были введены в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. В связи с этим, возможно, уже в июне артисты приступят к репетициям, а в середине июля театры откроют двери для публики, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]