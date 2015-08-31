Еще один способ наказания могут применить в отношении водителей

Депутат ГД выступил за конфискацию автомобилей у пьяных водителей, сообщают «Вести:Приморье».

Комментируя смертельное ДТП с участием актера Михаила Ефремова, депутат сообщил, что инициатива о конфискации авто за пьяную езду будет прорабатываться с Госавтоинспекцией, отмечается на сайте Думы.

Член Комитета по транспорту и строительству Александр Васильев выступил за конфискацию автомобиля у водителей, севших за руль в нетрезвом виде.

«Произошедшее ужасно, но это следствие того, как некоторые граждане относятся к правилам дорожного движения», — заявил депутат.

Он подчеркнул, что в случае с актером Михаилом Ефремовым требуется непредвзятое расследование, чтобы все факты были учтены и суд вынес справедливое решение. «И конечно, надо защитить родственников погибшего, которые требуют справедливого расследования по этому ДТП», — добавил он.

«На мой взгляд, у пьяных надо отбирать автомобиль. Будь это дорогой автомобиль или нет, если человек сел за руль пьяным, то его автомобиль должен быть конфискован», — считает Александр Васильев.

Он сообщил, что инициатива будет прорабатываться с Госавтоинспекцией.

«Ждем от них тоже проработанных предложений, которые будут эффективны, потому что мы видим, что люди перемещаются и на арендованных машинах, и на каршеринге, но это должно стимулировать ответственное отношение к чужому имуществу. Не должно быть таких случаев, чтобы взял у кого‑то из родственников машину, пьяный сел за руль — и у родственника эту машину конфисковали», — отметил депутат.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]