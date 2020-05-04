Названы города-лидеры по числу заболевших короновирусом в Приморье
За прошедшие сутки еще у 57 жителей Приморья официально подтверждена коронавирусная инфекция. Статистика по заболеваемости озвучена на ежедневном заседании оперативного штаба под руководством губернатора края Олега Кожемяко в четверг, 11 июня, сообщают «Вести:Приморье».
Как доложила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, на сегодняшний день всего заболевших в регионе 2 609 человек, на лечении находится 915, из них 40 – тяжелых пациентов. Победивших COVID-19 – 1 614 человек, умерших – 25.
«Лидерами по числу заболевших остаются крупные города Приморья: Владивосток, Находка, Уссурийск, по заболеваемости на 100 тысяч населения – Находка, Владивосток, Партизанский район и Арсеньев», – уточнила главный санитарный врач края.
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