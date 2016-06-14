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Приморье ждет день жары, потом погода начнет кардинально меняться
13 июня в крае сохранится теплая, а местами жаркая погода, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Маглипогода". Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.
Ночью на юг края с моря выйдет туман и низкая облачность. Утром и в первой половине дня на юге края ожидается туман местами морось и возможен небольшой дождь. После обеда на юге края тоже ожидается улучшение погоды. В целом 13 июня ожидается еще один очень теплый или даже жаркий день в этом году. Температура воздуха будет от +20 °С до +32 °С.
Далее все кардинально начнет меняться! Во-первых, пройдут дожди, временами сильные и очень сильные, а во вторых, серьезно похолодает.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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