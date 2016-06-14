"Походу, мы кого-то прогневили": в Лесозаводске за 10 минут дождя образовались реки

Лесозаводску в последние дни не везет с погодой.

9 июня вечером на Лесозаводск налетел шквал. Обрушился ливень стеной и гроза, ветер в порывах достигал 30-35 м/с. Летел шифер, вылетали рамы с окон, ломались деревья, местами вырывались с корнем. За 15 минут день превратился в ночь. Разрушений было много.

Сегодня, 12 июня, фронт и циклон покинули территорию Приморского края. На большей части края установилась хорошая и теплая погода. Особенно заметно улучшение погоды было в прибрежных районах. Ведь туман ушел вместе с циклоном. А на Лесозаводск вновь наползли тучи. По данным Маглипогода.ру, полчаса назад там должен был пройти сильный кратковременный дождь.

"Лесозаводск. Походу, мы кого-то прогневили", - написала девушка в социальной сети.

По прогнозу Маглипогода.ру, 13 июня в крае сохранится теплая, а местами жаркая погода, кое-где опять пройдут кратковременные дожди и возможны грозы. Ночью на юг края с моря выйдет туман и низкая облачность. Утром и в первой половине дня на юге края ожидается туман местами морось и возможен небольшой дождь. После обеда на юге края тоже ожидается улучшение погоды.

Так было в Лесозаводске день назад.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]