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"Пусть страна знает своих героев": во Владивостоке жильцы новостроя поймали вандала

"Пусть страна знает своих героев": во Владивостоке жильцы новостроя поймали вандала

Источник фото: dpskontrol125rus

В ночь с 11 на 12 июня молодой человек краской нанес нецензурные надписи на объекты новой детской площадки и подпорную стену только что сданных домов жилого комплекса "Изумрудный", расположенных по улице Филипова, 5 и 7. 

Жильцы дома поймали вандала на месте преступления и передали сотрудникам правоохранительных органов. Теперь его ждет наказание. А фото так называемого художника выложили в Сеть, чтобы "страна знала своих "героев"", - сообщает @dpskontrol125rus.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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