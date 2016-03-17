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Два автомобиля оказались в кювете в результате жесткого ДТП в Приморье

Два автомобиля оказались в кювете в результате жесткого ДТП в Приморье

Источник фото: dps_pokrovka

Авария произошла в Новоникольске в районе автозаправки, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_pokrovka.

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.

В обстоятельствах аварии на месте происшествия разбираются сотрудники ГИБДД.

 

Видео - dps_pokrovka

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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