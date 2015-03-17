Сегодня, 16:51
Дикую пробку спровоцировала авария перед Штыково
По предварительным данным, девушка за рулем "Тойота Приус", обгоняя впереди идущий транспорт, выехала на встречку. Водитель такси успел селать спасительный маневр вправо, но уйти от столкновения ему все же не удалось.
ДТП спровоцировало огроную пробку на трассе перед Штыково. Об этом сообщют очевидцы в социальной сети.
Видео - dps_artemmm
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать: