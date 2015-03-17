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Дикую пробку спровоцировала авария перед Штыково

Дикую пробку спровоцировала авария перед Штыково

Источник фото: Скрин видео

По предварительным данным, девушка за рулем "Тойота Приус", обгоняя впереди идущий транспорт, выехала на встречку. Водитель такси успел селать спасительный маневр вправо, но уйти от столкновения ему все же не удалось.

ДТП спровоцировало огроную пробку на трассе перед Штыково. Об этом сообщют очевидцы в социальной сети. 

 

Видео - dps_artemmm

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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