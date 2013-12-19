"Круто дрифтанул": эффектный маневр пассажирского автобуса во Владивостоке обсуждает Сеть

Эффектный маневр совершил водитель пассажирского автобуса №55 во Владивостоке, - сообщает "Вести: Приморье".

Двигаясь по Народному проспекту на довольно приличной скорости, автобус резко сделал крутой вираж влево и оказался на встречной полосе. Стоит отметить, что во Владивостоке идет дождь, и трасса мокрая, что добавило остроты ощущения от просмотра видеоролика в Сети. Чем был вызван столь эффектный маневр водителя, не сообщается. Возможно у автобуса отказали тормоза или водитель попросту пытался уйти от столкновения с автомобилями, остановившимися перед пешеходным переходом - гадают пользователи Сети:

"Эффектно завалил боком лучше всяких фуникулерских дрифтеров", "Нормально так ушёл от столкновения, но и однако, куда так гнать ещё и по скользкой дороге", "Он от ДТП спас всех, там впереди пешеход, резко затормозили", "Владивостокский автобусный дрифт. Хорошо что на бок не завалило его", "Красава".

Видео - Экипажи ДПС

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]